Назван идеальный возраст для вступления в брак по мнению ученых и психологов

Многочисленные ученые анализируют оптимальный возраст для вступления в брак, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь с партнером. Взгляды на идеальный возраст для бракосочетания часто различаются.

Об этом рассказывает ТСН.

В книге "Алгоритмы для жизни: Компьютерная наука о человеческих решениях" исследователи Том Грифитс и Брайан Кристиан попытались вывести оптимальный возраст для вступления в брак, используя математические принципы. Они утверждают, что 26 лет является идеальным возрастом для нахождения жизненного партнера, ссылаясь на так называемое правило 37%.

Авторы обосновывают свою теорию, используя этот алгоритм, который советует прекратить поиск после оценки 37% потенциальных кандидатов. Это правило указывает, что после просмотра 37% возможностей у вас будет достаточно информации для выбора, и дальнейший поиск может быть ненужным.

Обычно, поиск партнера происходит в возрасте от 18 до 40 лет. Согласно правилу 37%, если вы достигли 26 лет, вы уже рассмотрели достаточно вариантов, чтобы сделать выбор, что делает этот возраст оптимальным для создания семьи, по утверждению исследователей.

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Математическая логика стоит за формированием правила 37%, но оно не является безупречным. Согласно ему, до 26 лет человек имеет представление о желаемых качествах партнера, однако это не учитывает изменения в предпочтениях, которые могут произойти между 18 и 40 годами.

Социолог Николас Г. Вулфингер считает, что лучший возраст для вступления в брак, чтобы минимизировать риск развода, – это 28-32 года. Этот возрастной промежуток не полностью совпадает с другими исследованиями, ведь 28 лет ближе к правилу 45%. Исследования Вулфингера показывают, что риск развода возрастает на 5% с каждым годом после 32 лет.

Психотерапевт Лори Готлиб определила оптимальный возраст для брака как 25-30 лет. Те, кто женятся в 25 лет, имеют на 50% меньший риск расторжения брака по сравнению с теми, кто делает это в 20 лет. Готлиб считает, что проблема ранних браков заключается в недостатке жизненного опыта и навыков в этом возрасте. В 25 лет люди лучше понимают свои желания и могут развиваться вместе как пара. Она также отмечает, что до 32 лет каждый год брака уменьшает вероятность развода на 11%, а после этого возраста риск снова возрастает на 5% ежегодно.

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С возрастом люди становятся более упрямыми, менее гибкими и закрытыми в отношениях, что объясняет увеличение риска развода. Их ожидания меняются, отличаясь от тех, которые были в молодости. Негативный опыт прошлых отношений также затрудняет построение новых отношений.

Готлиб также указывает на то, что многие люди имеют нереалистичные ожидания от партнеров. Они быстро переходят от одного партнера к другому, не почувствовав "химии" на первом свидании, теряя возможность лучше узнать человека.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

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