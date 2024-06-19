Наскільки ви схильні до ризику: простий тест

Чи відчували ви коли-небудь тягу до екстриму? Уявляли себе, як стрибаєте з парашутом, рятуєтеся від акули або підкорюєте Еверест? Або ж ви віддаєте перевагу затишним вечорам з книжкою чи серіалом?

Цей короткий тест допоможе вам краще зрозуміти себе та свою схильність до ризику. Про це пише ТСН.

Коли ви чуєте слово "пригода", що спадає на думку?

А. Підйом на Еверест! Без запитань! B. Складний похід, який змусить попотіти. C. Вивчення нового міста з картою та з почуттям цікавості. D. Екскурсія з комфортом: кафе, музеї, парки.

Вам пропонують підвищення, яке вимагає переїзду до незнайомого міста. Що ви робите?

А. Пакуюте валізи ще до того, як пролунає пропозиція. B. Зважуєте всі "за" і "проти", але схиляєтеся до "так". C. Уважно обмірковуєте це, звернувшись по пораду до друзів і родини. D. Ввічливо відмовляєтеся, адже стабільність – понад усе!

У вас є додаткові гроші. Що ви з ними зробите?

А. Інвестуєте в сміливі акції з високим ризиком, про які всі говорять. B. Покладете частину в акції, частину – в заощадження. C. Покладете кошти на ощадний рахунок – повільний і стійкий виграє перегони. D. Купуєте той коштовний ґаджет, на який давно заглядався – гарантоване щастя!

Настав час вечері в екзотичному ресторані. Який ваш вибір?

А. Страва-сюрприз від шеф-кухаря, яка може бути чим завгодно! B. Страва ф’южн, яка по-новому поєднує знайомі смаки. C. Класичне блюдо з невеликою родзинкою, щоб усе було цікаво. D. Ваша звична вечеря.

Друг запрошує вас на вечірку, де ви нікого не знаєте.

А. Звичайно! На мене вже чекають мої нові друзі! B. Ви вагаєтеся, але однаково вирушаєте на вечірку. C. Залежно від настрою, погоди тощо... D. Пропущу. Краще – на дивані з книжкою.

У вас є можливість навчитися чомусь новому, що виходить за межі вашої зони комфорту.

А. Реєструюся негайно — життя нам дано для навчання! B. Інтригує... Але спочатку "поґуґлю", а потім ухвалю рішення. C. Радше "ні", чим "так". D. Надам перевагу навичкам, які мають практичніше використання.

Підрахуйте, скільки разів ви обирали кожну відповідь.

Більшість A: Ви ризикована людина! Зміни для вас – це як риба у воді. Ви прагнете до вражень та нових відчуттів.

Більшість B: У вас збалансований підхід до життя. Ви приймаєте обґрунтовані рішення, ґрунтуючись на своїх цілях.

Більшість C: Обережність – ваша сильна сторона. Ви не проти нових вражень, але вони мають бути ретельно продумані.

Більшість D: Безпека – ваш девіз. Ви цінуєте стабільність та передбачуваність.

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