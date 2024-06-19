Насколько вы подвержены риску: простой тест

Испытывали ли вы когда-нибудь тягу к экстриму? Представляете себя, как прыгаете с парашютом, спасаетесь от акулы или покоряете Эверест? Или вы предпочитаете уютные вечера с книгой или сериалом?

Этот краткий тест поможет вам лучше понять себя и свою склонность к риску. Об этом пишет ТСН.

Когда вы слышите приходящее на мысль слово "происшествие"?

А. Подъем на Эверест! Без вопросов! B. Сложный поход, который заставит попотеть. C. Изучение нового города с картой и чувством любопытства. D. Экскурсия с комфортом: кафе, музеи, парки.

Вам предлагают повышение, которое требует переезда в незнакомый город. Что вы делаете?

А. Пакуете чемоданы еще до того, как прозвучит предложение. B. Взвешиваете все "за" и "против", но склоняетесь к "да". C. Внимательно обдумываете это, обратившись за советом к друзьям и семье. D. Вежливо отказываетесь, ведь стабильность – превыше всего!

У вас есть дополнительные деньги. Что вы с ними сделаете?

А. Инвестируете в смелые акции с высоким риском, о которых все говорят. B. Положите часть в акции, часть – в сбережения. C. Положите средства на сберегательный счет – медленный и стойкий выигрывающий гонки. D. Покупаете тот дорогостоящий гаджет, на который давно заглядывался – гарантированное счастье!

Настало время ужина в экзотическом ресторане. Каков ваш выбор?

А. Блюдо-сюрприз от шеф-повара, которое может быть чем угодно! B. Блюдо фьюжн, которое по-новому сочетает знакомые вкусы. C. Классическое блюдо с небольшой изюминкой, чтобы все было интересно. D. Ваш привычный ужин.

Друг приглашает вас на вечеринку, где вы никого не знаете.

А. Конечно! Меня уже ждут мои новые друзья! B. Вы сомневаетесь, но все равно отправляетесь на вечеринку. C. В зависимости от настроения, погоды и т.д. D. Пропущу. Лучше – на диване с книгой.

У вас есть возможность научиться чему-то новому, выходящему за пределы вашей зоны комфорта.

А. Регистрируюсь немедленно — жизнь нам дана для обучения! B. Интригует... Но сначала "углю", а потом приму решение. C. Скорее "нет", чем "да". D. Предпочитаю навыки, которые имеют более практичное использование.

Подсчитайте, сколько раз вы выбирали каждый ответ.

Большинство A: Вы рискованный человек! Изменения для вас – это как рыба в воде. Вы стремитесь к впечатлениям и новым ощущениям.

Большинство B: У вас сбалансированный подход к жизни. Вы принимаете обоснованные решения, основываясь на своих целях.

Большинство C: Осторожность – ваша сильная сторона. Вы не против новых впечатлений, но они должны быть тщательно продуманы.

Большинство D: Безопасность – ваш девиз. Вы цените стабильность и предсказуемость.

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