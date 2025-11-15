На півдні Ірану виявили наскельне зображення сасанідського царя: чим унікальне (фото)

На півдні Ірану археологи виявили наскельний рельєф, ймовірно зображуючий правителя Сасанідської імперії. Малюнок виконано з високою точністю на скелях поблизу стародавнього Істахра на рівнині Марвдашт.

Знахідка, розташована недалеко від руїн Персеполя, дозволяє краще зрозуміти королівську символіку та художні традиції однієї з найвпливовіших династій Ірану, пише Arkeonews.

Археолог Аболхассан Атабакі пояснив, що рельєф показує царя в традиційній короні, оточеній небесними мотивами — місяцем, зіркою та зубчастою діадемою, які у мистецтві Сасанідів символізують божественну владу.

За словами дослідника, стиль корони та тонка гравірування голкою нагадують оформлення сасанідських монет і металевих виробів (224–651 рр. н. е.), що "свідчить про тісний зв’язок нового рельєфу з усталеними художніми традиціями імперії".

Історик Наджме Ебрахімі відзначила культурну цінність знахідки, порівнявши її з ранніми прикладами королівського портретного живопису. Вона підкреслила, що майже 90% відомих сасанідських скельних рельєфів розташовані на рівнині Марвдашт, що підтверджує значення цього регіону як центру королівської репрезентації.

Місто Істахр, колись королівська резиденція, було важливим політичним та релігійним центром, поєднуючи спадщину Персеполя та нову династію Сасанідів. Тут розташовувалися храми, палаци та фортифікаційні споруди, які демонстрували відданість династії зороастризму.

Експерти вважають, що рельєф належить до пізнього сасанідського періоду, ймовірно часів правління Хосрова II (590–628 рр. н. е.) або трохи пізніше. Археологи планують застосувати 3D-сканування та стилістичний аналіз, щоб визначити точний вік рельєфу та правителя, якого він зображує. Попередньо вважають, що це може бути регіональний правитель, який прагнув наслідувати імперську іконографію.

Попри століття ерозії, рівнина Марвдашт продовжує відкривати таємниці минулого. Дослідники сподіваються, що збереження пам’яток зміцнить міжнародне визнання Сасанідської імперії та її культурної спадщини, яка залишається важливою частиною національної ідентичності Ірану.

