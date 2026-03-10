На території Мексики виявили сліди масштабного церемоніального жертвопринесення (фото)

Під час археологічних досліджень у священному комплексі Templo Mayor вчені натрапили на свідчення масштабного ритуального жертвопринесення, яке відбулося у XV столітті. За даними дослідників, ці обряди могли бути пов’язані з важливим етапом будівництва храму та підкреслювали політичну й релігійну владу правителів ацтекської держави.

Фахівці з National Institute of Anthropology and History (INAH) повідомили, що так звані жертвоприношення №186, 187 і 189, імовірно, належать до того самого ритуального комплексу, що й раніше знайдені поховання №18, 19 та 97. Археологи з дослідницької програми Proyecto Templo Mayor дійшли висновку, що всі шість сховищ із дарами були створені одночасно як частина єдиної церемонії.

Керівник проєкту, археолог Leonardo López Luján, пояснив, що ці жертвоприношення датуються IVa фазою будівництва храму — приблизно 1440–1469 роками. У цей період державою ацтеків керував правитель Moctezuma I (Мотекуцома Ільвікаміна). Про це пише Arkeonews.

Розташування поховань свідчить, що всі вони були частиною однієї великої церемонії, яка відбулася у центрі столиці імперії — Tenochtitlan. Ймовірно, ритуал проходив у Великому храмі, відомому як Уей Теокаллі, де збиралися жерці та мешканці міста. Такі обряди одночасно мали релігійне значення і демонстрували силу державної влади.

Однією з найцінніших знахідок стали 83 антропоморфні фігурки з зеленого каменю, виконані у стилі мескала. Цей художній стиль походить із території сучасного мексиканського штату Герреро.

На думку дослідників, ці фігурки могли бути військовими трофеями з регіонів Тласко і Тласмалак — територій, які були завойовані армією Мотекуцоми Ільвікаміни приблизно у 1447–1450 роках. Археологи підкреслюють, що настільки велика кількість предметів стилю мескала раніше не траплялася в археологічних шарах цього храмового комплексу.

Вчені вважають, що їх спеціально розмістили у святині як символічну жертву богам. Таким чином ацтекські правителі демонстрували включення нових підкорених земель до релігійної системи імперії.

Підготовка таких поховань вимагала значних зусиль. Кам’яні скрині для зберігання дарів — тепетлакаллі — важили від 600 до 1000 кілограмів. Імовірно, їх транспортували за допомогою мотузок, дерев’яних роликів і важелів, після чого розміщували навколо платформи храму.

Поховання знайшли вздовж східної та південної сторін основи піраміди Темпло Майор. Археологи давно припускали, що в цих місцях можуть бути додаткові схованки з ритуальними дарами, які утворюють симетричну композицію навколо храму.

Будівельна фаза IVa, до якої належать ці знахідки, має особливу цінність для дослідників, адже платформа того періоду збереглася майже без змін. Вона прикрашена різьбленими головами змій та керамічними жаровнями.

Окрім кам’яних фігурок, у скринях археологи виявили понад 4000 морських мушель і молюсків. Біолог Belem Zúñiga Arellano визначила серед них види Nerita scabricosta та Hexaplex brassica, багато з яких походять з атлантичного узбережжя.

Цікаво, що частина мушель зберегла періостракум — тонкий зовнішній шар, який зазвичай швидко руйнується після смерті молюска. Це дозволило припустити, що тварин могли транспортувати до столиці живими у контейнерах із морською водою.

Якщо ця версія підтвердиться, вона стане доказом існування добре організованої імперської системи транспортування ресурсів на сотні кілометрів углиб континенту.

Розкопки кам’яних сховищ проводили дуже обережно. Кожна скриня мала приблизно 50 сантиметрів у висоту і ширину, а очищення артефактів від ґрунту тривало кілька місяців.

Консерваторка Adriana Sanromán Peyron розповіла, що для очищення використовували ватні тампони, а природні фіксатори допомогли зберегти залишки фарб.

На деяких фігурках виявили сліди червоної та білої пігментації. Вчені припускають, що ацтеки могли змінювати вигляд цих предметів, додаючи риси божества дощу Tlaloc.

Ще наприкінці 1970-х років археолог Eduardo Matos Moctezuma відкрив жертвоприношення №18 і №19, а у 1991 році було знайдено поховання №97. Тоді дослідники припускали, що навколо храмової платформи мають існувати й інші схожі сховища.

Нові відкриття фактично підтвердили цю теорію. Тепер археологам вдалося відтворити повну схему церемоніального розташування ритуальних дарів навколо храму.

Після завершення реставраційних робіт усі знайдені предмети передадуть до музею Templo Mayor Museum. Там планують створити спеціальну виставку, де відвідувачі зможуть побачити всі шість ритуальних комплексів.

