На території Італії виявили рідкісну давньогрецьку скульптуру: чим цікава знахідка (фото)

У колишньому етруському місті Вульчі (Італія) археологи виявили мармурову голову статуї віком понад 2500 років, яка кардинально змінює уявлення про культурний обмін між греками та етрусками. Її знайшли під час розкопок великого храмового комплексу в проєкті "Міський пейзаж Вульчі" і була представлена в Римі за участі міністра культури Алессандро Джулі.

Докторка Маріакіара Франческіні та доктор Пол П. Пасієка підкреслюють: раніше контакти оцінювали за грецькою керамікою, але статуя свідчить про переміщення майстрів і релігійних ідей. Ймовірно, робота створена в Аттиці на початку V ст. до н.е. і імпортована до Етрурії. Про це пише Arkeonews.

Скульптура зображає молоду жінку з витонченими деталями — зачіскою, моделюванням обличчя та діадемою, подібними до афінського Акрополя. Збережені сліди фарби — рідкісний матеріал для реконструкції оригінального вигляду. Статуя знайдена біля етрусько-італійського храму VI–V ст. до н.е. з грецькими архітектурними впливами, можливо, як частина релігійної експозиції.

Знахідка підтверджує роль Вульчі як торговельного хабу, що приваблював грецьких митців. Розкопки виявили шари від залізної доби до пізньої античності, включно з похованнями 2025 року.

Реставрація триває в Римі, публікації готуються. Проєкт підтримують Фонд Фріца Тіссена, Фонд Герди Хенкель та Німецький дослідницький фонд (з 2024 року). Голова статуї — одна з ключових знахідок, що розкриває мистецький обмін і формування ранньої європейської історії.

