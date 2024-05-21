На шиї, під рукою і не лише: як модно носити сумку влітку 2024

Світ моди мінливий, і це стосується не лише одягу, але й аксесуарів. Сумки - це не просто практичний спосіб нести все необхідне з собою, але й стильний елемент образу. Тож які ж способи носіння сумок будуть актуальними в 2024 році? Про це пише Радіотрек.

На шиї:

Хто сказав, що сумка для ключів має бути лише функціональним аксесуаром? Цього року дизайнери пропонують використовувати ключницю як прикрасу, носячи її на шиї. Це не лише оригінально, але й практично, адже ключі завжди будуть під рукою.

Дві сумки одночасно:

Забудьте про громіздкі сумки! Цього року модно носити дві, а то й три сумки різних розмірів, дизайнів та кольорів. Це не лише стильно, але й практично, адже так ви зможете розподілити свої речі більш зручно.

Під рукою:

Ще один незвичайний спосіб носіння сумки - під рукою, як клатч. Це може бути як маленька сумочка, так і більш об'ємна. Такий варіант підійде для повсякденного образу або для вечірки.

На зап'ясті:

Носіння сумки на зап'ясті - це не лише зручно, але й дуже модно. Цей тренд особливо актуальний для маленьких сумочок, які можна використовувати замість клатча.

Окрім цих трендів, є й інші цікаві способи носіння сумок:

На поясі: Цей варіант підійде для активних людей, які хочуть мати вільні руки.

Цей варіант підійде для активних людей, які хочуть мати вільні руки. Через плече: Класичний спосіб носіння сумки, який завжди буде актуальним.

Класичний спосіб носіння сумки, який завжди буде актуальним. На спині: Цей тренд повернувся з 90-х і знову стає популярним.

Не бійтеся експериментувати! Спробуйте різні способи носіння сумок і знайдіть той, який вам найбільше подобається. Головне, щоб вам було зручно та комфортно, а ваш образ був стильним та оригінальним.

Нагадаємо, ми вже писали, як виглядати стильно не витрачаючи багато коштів.

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