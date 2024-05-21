На шее, под рукой и не только: как модно носить сумку летом 2024 года

Мир моды изменчив, и это касается не только одежды, но и аксессуаров. Сумки – это не просто практичный способ нести все необходимое с собой, но и стильный элемент образа. Так какие же способы ношения сумок будут актуальны в 2024 году? Об этом пишет Радиотрек.

На шее:

Кто сказал, что сумка для ключей должна быть только функциональным аксессуаром? В этом году дизайнеры предлагают использовать ключницу в качестве украшения, нося ее на шее. Это не только оригинально, но практически, ведь ключи всегда будут под рукой.

Две сумки одновременно:

Забудьте о громоздких сумках! В этом году модно носить две, а то и три сумки разных размеров, дизайнов и цветов. Это не только стильно, но и практично, ведь так вы сможете распределить свои вещи удобнее.

Под рукой:

Еще один необычный способ ношения сумки – под рукой, как клатч. Это может быть как маленькая сумочка, так и более объемная. Такой вариант подойдет для обыденного образа или для вечеринки.

На запястье:

Ношение сумки на запястье – это не только удобно, но и очень модно. Этот тренд особенно актуален для маленьких сумочек, которые можно использовать вместо клатча.

Кроме этих трендов, есть и другие интересные способы ношения сумок:

На поясе: Этот вариант подойдет для активных людей, желающих иметь свободные руки.

Этот вариант подойдет для активных людей, желающих иметь свободные руки. Через плечо: Классический способ ношения сумки, который всегда будет актуален.

Классический способ ношения сумки, который всегда будет актуален. На спине Этот тренд вернулся с 90-х и снова становится популярным.

Не бойтесь экспериментировать! Попробуйте разные способы ношения сумок и найдите тот, который вам больше всего нравится. Главное, чтобы вам было удобно и комфортно, ваш образ был стильным и оригинальным.

Напомним, мы уже писали, как выглядеть стильно не тратя много средств.

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