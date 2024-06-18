На Марсі виявили загадкове підземелля, в якому могло зберегтись позаземне життя

Науковці виявили на поверхні Марса таємничий отвір, схожий на "трубопровід", який може бути місцем збереження давнього позаземного життя.

За інформацією, опублікованою виданням Daily Mail, вхід до цього підземелля знаходиться на краю вулкана у регіоні Тарсіс і являє собою схожий на кратер отвір діаметром приблизно 46 метрів. Вчені вважають, що воно може слугувати досить хорошим місцем для життя, оскільки забезпечує захист від радіації та екстремальних умов Червоної планети.

Дослідники ще не визначили точну глибину виявленого підземного простору, але існує версія, що це може бути лавова труба, яка сформувалася внаслідок вулканічного виверження.

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"Ми бачили на Марсі не одну таку яму. Вони дуже цікаві для досліджень, бо саме там астронавти можуть убезпечити себе від радіації", – зазначив Брендон Джонсон з Університету Пердью, експерт у сфері дослідження кратерів на різних об’єктах Сонячної системи.

Варто нагадати, що приблизно рік тому людство отримало загадковий "виклик з небес": шифр, який потребував розгадки. Автором цього послання стала Даніела де Пауліс, художниця-резидент інституту SETI, яка мала на меті створити імітацію сигналу з іншої планети. І хоча послання було земного походження, воно дійсно було надіслане з-за меж нашої планети.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про 5 неймовірних фактів про Марс.

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