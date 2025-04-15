На Мадагаскарі знайшли рештки унікальної доісторичної жаби-хижака

Життя на Землі в епоху динозаврів зовсім не нагадувало сучасний світ. Істоти, які тоді мешкали на планеті, часто виглядали так, ніби вийшли з найстрашніших кошмарів — і це стосується не лише гігантських м’ясоїдів на кшталт Тиранозавра Рекса. Навіть, здавалося б, нешкідливі нині тварини мали вражаюче моторошних предків.

Одним із таких був Beelzebufo ampinga, або як її ще називають — "жаба з пекла". Цей прадавній амфібій жив мільйони років тому на території, що згодом стане островом Мадагаскар. Про нього розповідає еволюційний біолог Скотт Треверс у статті для Forbes.

Якщо сучасні жаби майстерно ловлять комах за допомогою липкого язика, то Beelzebufo зробив ставку на силу щелеп. Його голова сягала понад 15 см у ширину, а сила укусу могла досягати 2200 ньютонів — приблизно як у вовка чи навіть тигриці. Цей хижак важив до 4,5 кг і був розміром із м’яч для регбі.

Скам’янілості Beelzebufo, знайдені на північному заході Мадагаскару, датуються періодом 70–66 мільйонів років тому. Вони свідчать про істоту з широким, плескатим черепом, покритим кістковими виступами, а також численними гострими зубами. Вигляд у нього був скоріше хижий, ніж жаб’ячий.

Читайте також: Моторошні секрети британської Темзи: чому в одну з найвідоміших річок скидали трупи

Як зазначає Треверс, ця амфібія не просто харчувалася комахами. Вона чатувала в засідці й нападала на здобич, яка була лише трохи меншою за неї саму. Найімовірніше, її жертвами ставали дитинчата динозаврів, що жили в той самий час.

Хоча Beelzebufo ampinga вже давно зник із лиця Землі, його родичі дожили до наших днів. У Південній Америці й досі мешкають жаби роду Ceratophrys, відомі як "жаби Pac-Man" — через свої величезні роти й ненажерливість. Вони значно менші за свого давнього предка, однак успадкували від нього нестримний апетит і агресивну поведінку.

Раніше ми розповідали, що вчені розкривають правду, хто писав Біблію і що приховує історія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!