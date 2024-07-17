На Місяці знайшли печеру, де колись можуть поселитися астронавти (фото)

Італійські вчені виявили на Місяці печеру, яка може бути ідеальним місцем для створення бази на супутнику Землі. Глибина печери, знайденої за допомогою радара, становить щонайменше 100 метрів, і дослідники вважають, що вона є лише однією з багатьох подібних печер, які ховаються в "невивченому підземному світі" Місяця.

Науковці припускають, що печера виникла мільйони або мільярди років тому внаслідок течії розпеченої лави. Відкриття печери стало можливим завдяки радарам, встановленим на апараті Lunar Reconnaissance Orbiter, який НАСА запустило на місячну орбіту в 2010 році, пише Nature Briefing.

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"Це приголомшливо. Коли робиш такі відкриття, то дивишся на знімки і розумієш, що ти перша людина в історії людства, яка це бачить", - говорить один з авторів дослідження Леонард Каррер.

Печера на Місяці. Джерело: NASA Печера на Місяці. Джерело: NASA

Вчені вважають, що місячні печери можуть бути не лише схованкою для майбутніх астронавтів, але й скарбницею інформації про історію Місяця та всієї Сонячної системи.

"Порода всередині печер менше пошкоджена, а отже, може дати більше відомостей про те, що відбувалося на Місяці багато мільярдів років тому", - пояснює Каррер.

Печера на Місяці. Джерело: x.com/NatureAstronomy Печера на Місяці. Джерело: x.com/NatureAstronomy

Виявлення місячної печери може стати значним кроком на шляху до колонізації Місяця та інших планет. "Це відкриває нові можливості для дослідження космосу", - прокоментувала перша британська жінка-астронавт Хелен Шармен.

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