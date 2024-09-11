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Здоров'я

На які захворювання вказують негаразди з нігтями

Тетяна Святенко

На які захворювання вказують негаразди з нігтями
На які захворювання вказують негаразди з нігтями

Негаразди з нігтями можуть вказувати на деякі дефіцити в організмі.

Наприклад:

▪️ Лінії Мюрке

 Що це? Білуваті смужки поперек нігтьової пластини

 Про що можуть свідчити? Хронічний гепатит, цироз, печінкова недостатність

▪️ Койлоніхія

 Що це? Увігнуті нігті

 Про що може свідчити? Дефіцит заліза

▪️ Оніхорексис

 Що це? Розщеплення нігтьової пластини по довжині

 Про що може свідчити? Дефіцит цинку та заліза

▪️ Нігті Террі

 Що це? Бліді матові нігті

 Про що можуть свідчити? У молодих людей можуть вказувати на нестачу харчування

▪️ Годинникові скельця

 Що це? Опуклі нігті, які впливають на форму пальців

 Про що можуть свідчити? Хронічний залізодефіцит або наявність хронічних захворювань

Джерело:instagram.com

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