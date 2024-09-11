На які захворювання вказують негаразди з нігтями

Негаразди з нігтями можуть вказувати на деякі дефіцити в організмі.

Наприклад:

▪️ Лінії Мюрке

Що це? Білуваті смужки поперек нігтьової пластини

Про що можуть свідчити? Хронічний гепатит, цироз, печінкова недостатність

▪️ Койлоніхія

Що це? Увігнуті нігті

Про що може свідчити? Дефіцит заліза

▪️ Оніхорексис

Що це? Розщеплення нігтьової пластини по довжині

Про що може свідчити? Дефіцит цинку та заліза

▪️ Нігті Террі

Що це? Бліді матові нігті

Про що можуть свідчити? У молодих людей можуть вказувати на нестачу харчування

▪️ Годинникові скельця

Що це? Опуклі нігті, які впливають на форму пальців

Про що можуть свідчити? Хронічний залізодефіцит або наявність хронічних захворювань