На какие заболевания указывают проблемы с ногтями
Неприятности с ногтями могут указывать на некоторые дефициты в организме.
Например:
▪️ Линии Мюрке
Что это? Беловатые полоски поперек ногтевой пластины.
О чем могут свидетельствовать? Хронический гепатит, цирроз, печеночная недостаточность
▪️ Койлонихия
Что это? Вогнутые ногти
О чем может свидетельствовать? Дефицит железа
▪️ Онихорексис
Что это? Расщепление ногтевой пластины по длине
О чем может свидетельствовать? Дефицит цинка и железа
▪️ Ногти Терри
Что это? Бледные матовые ногти
О чем могут свидетельствовать? У молодых людей могут указывать на недостаток питания
▪️ Часовые стеклышки
Что это? Выпуклые ногти, влияющие на форму пальцев
О чем могут свидетельствовать? Хронический железодефицит или наличие хронических заболеваний