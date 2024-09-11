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На які захворювання вказують негаразди з нігтями
Негаразди з нігтями можуть вказувати на деякі дефіцити в організмі.
Наприклад:
▪️ Лінії Мюрке
Що це? Білуваті смужки поперек нігтьової пластини
Про що можуть свідчити? Хронічний гепатит, цироз, печінкова недостатність
▪️ Койлоніхія
Що це? Увігнуті нігті
Про що може свідчити? Дефіцит заліза
▪️ Оніхорексис
Що це? Розщеплення нігтьової пластини по довжині
Про що може свідчити? Дефіцит цинку та заліза
▪️ Нігті Террі
Що це? Бліді матові нігті
Про що можуть свідчити? У молодих людей можуть вказувати на нестачу харчування
▪️ Годинникові скельця
Що це? Опуклі нігті, які впливають на форму пальців
Про що можуть свідчити? Хронічний залізодефіцит або наявність хронічних захворювань