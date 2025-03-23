На дні океану поблизу Антарктиди виявили глибоководного павука: чим унікальний

Дослідники з Інституту океанології імені Шмідта зафіксували на відео рідкісне явище — величезного морського павука розміром з обідню тарілку на глибині близько 2 кілометрів. Знахідку виявили поблизу Південних Сандвічевих островів, у крижаних водах неподалік від Антарктиди.

Морські павуки, відомі також як пікногоніди, лише віддалено споріднені зі звичайними наземними павуками. У полярних регіонах вони можуть досягати вражаючих розмірів — понад 50 см у розмаху лап. Це пояснюється феноменом "глибоководного гігантизму", коли організми на великих глибинах суттєво перевищують розміри своїх мілководних родичів. Про це пише The Independent.

Цей феномен спостерігається у багатьох глибоководних істот, включаючи колосального кальмара, велику червону медузу, глибоководного ската та восьминога-краплю. Науковці пов'язують такий гігантизм з кількома факторами. По-перше, низькі температури на великій глибині сприяють повільному метаболізму. По-друге, підвищена плавучість у воді дозволяє організмам долати гравітацію та розвивати більші розміри, не руйнуючись під власною вагою.

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На сьогодні вчені ідентифікували близько 1500 видів морських павуків, об'єднаних у загін "Pantapoda" (що перекладається як "всі ноги"). Ці створіння мають унікальні особливості: вони дихають через екзоскелет, не мають отруйних залоз і живляться м'якотілими організмами, висмоктуючи їх вміст через спеціальну трубчасту структуру — хоботок.

Розміри морських павуків вражають своєю різноманітністю — від мікроскопічних особин до гігантів розміром з людське обличчя. Проте дослідження цих та інших глибоководних істот залишається складним завданням через важкодоступність їхнього середовища існування навіть для сучасної підводної техніки.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

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