На 40% твердіший за природні мінерали: у Китаї створили унікальний супералмаз

Китайські вчені з двох університетів створили в лабораторних умовах надтвердий "супералмаз", який значно перевершує за міцністю природні алмази. Головною особливістю нового матеріалу є його гексагональна кристалічна структура, тоді як більшість природних і синтетичних алмазів мають кубічну форму. Раніше подібні надтверді алмази знаходили лише в ударних кратерах, що робило їх вкрай рідкісними.

Як повідомляє Interesting Engineering, це відкриття може знайти застосування в різних ключових галузях. Розробкою "супералмазу" займалися дослідники з Цзіліньського університету під керівництвом Лю Бінбіна і Яо Мінгуана, а також Чжу Шенцай з Університету Сунь Ятсена в Шеньчжені. Вони виявили, що графіт може переходити у так звану "постграфітову фазу". У процесі стиснення і нагрівання під надзвичайно високим тиском ця фаза трансформується у гексагональний алмаз.

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Вперше подібний матеріал, лонсдейліт, був знайдений у 1967 році в метеориті Каньйон Дьябло в Аризоні. Відтворити його штучно довгий час не вдавалося, однак китайські вчені змогли розробити метод синтезу майже чистих і добре кристалізованих гексагональних алмазів із графіту.

За їхніми словами, створений матеріал відзначається високою якістю та унікальними фізичними властивостями. Він на 40% твердіший за природні алмази та має кращу термічну стабільність, ніж наноалмази. Завдяки цим характеристикам гексагональний алмаз має великий потенціал для промислового використання. Науковці також наголосили, що їхні результати допомагають краще зрозуміти процес перетворення графіту на алмаз за екстремальних умов.

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