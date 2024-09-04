Чоловіки можуть зникнути: що відбувається з Y-хромосомою та що про це каже наука

Y-хромосома відповідає за визначення статі у людей та інших ссавців. Проте дослідження показують, що ця хромосома поступово дегенерує і може зникнути через кілька мільйонів років.

Це може призвести до зникнення людства, або ж у людей з'явиться новий ген, що відповідає за стать, повідомляє ScienceAlert.

Наразі єдиною хорошою новиною є те, що дві групи гризунів на Землі вже втратили свою Y-хромосому і продовжують існувати. Недавнє наукове дослідження виявило, що першими це пережили мішчасті щури, у яких розвинувся новий ген, що визначає стать.

У жінок є дві X-хромосоми, тоді як у чоловіків – одна Х і невелика Y-хромосома. Х-хромосома містить близько 900 генів, які виконують різноманітні функції, не пов'язані зі статтю. У той же час, Y-хромосома має значно меншу кількість генів (приблизно 55) і багато некодуючої ДНК, часто названої "сміттєвою", що є просто повторюваною послідовністю без будь-якої функціональної ролі.

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Проте, Y-хромосома містить ключовий ген, який визначає чоловічу стать на ранніх стадіях розвитку ембріона.

На 12-му тижні після зачаття цей ген активує інші гени, що відповідають за розвиток яєчок. Потім ембріональні яєчка починають виробляти чоловічі гормони, такі як тестостерон та його похідні. Саме цей процес визначає, чи народиться хлопчик.

У 1990 році був ідентифікований основний статевий ген, названий SRY, який ініціює генетичний шлях через ген SOX9, що є головним у визначенні чоловічої статі у всіх хребетних.

Відомо, що у більшості ссавців, включаючи людей, Х-хромосома має більше генів, ніж Y-хромосома, що призводить до нерівності в дозуванні генів між самцями та самками.

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Але як виникла така незвичайна система? Науковці вважають, що дослідження австралійських качконосів, які мають зовсім інші статеві хромосоми, може пролити світло на це питання. У качконосів пара XY – це звичайна хромосома з рівною кількістю генів.

Це свідчить про те, що у ссавців X і Y хромосоми колись були звичайною парою. Це також означає, що Y-хромосома втратила 900-55 активних генів за 166 мільйонів років – час, за який люди і качконоси еволюціонували окремо. Таким чином, Y-хромосома втрачала приблизно 5 генів на мільйон років. Якщо цей процес триватиме, Y-хромосома може втратити свої останні 55 генів за наступні 11 мільйонів років.

З еволюційної точки зору, зникнення Y-хромосоми виглядає неминучим. Проте для розмноження людству все ще необхідні чоловіки та їхня сперма. Чи означає це, що зникнення Y-хромосоми призведе до вимирання людства?

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Нове дослідження показало, що можлива альтернатива – у людей може розвинутися новий ген, що визначає стать. Але еволюція нового статевого гена несе певні ризики. Наприклад, якщо у різних регіонах світу виникнуть різні системи визначення статі, це може призвести до того, що на планеті з'являться кілька різних видів людей.

Таким чином, через 11 мільйонів років людство може або зникнути, або на Землі існуватимуть кілька різних видів людей з різними системами визначення статі.

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