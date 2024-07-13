Чи можна водію зупинитися у такому місці на дорозі: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування правил щодо зупинки.

Чи дозволено водію червоного авто зупинитися у зображеному місці, щоб підібрати пасажира? Про це розповіли pdr2024tests.

Червоний автомобіля має намір зупинитися для посадки пасажира. На цій ділянці дороги є знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних" та відповідну дорожню розмітку.

Згідно з пунктом 17.1 ПДР, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, забороняється рух і зупинка інших транспортних засобів. Виключення становлять таксі та велосипеди.

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Однак ця смуга відокремлена переривчастою лінією. У таких випадках варто звернути увагу на пункт 17.2 ПДР – водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією, може виконувати поворот з цієї смуги.

У таких місцях також дозволяється заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів. Отже, водій має право зупинитися, щоб підібрати пасажира.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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