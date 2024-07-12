Хто з водіїв проїде першим у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину перехресть.

Хто з водіїв першим проїде у такій ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

У задачі показані два автомобілі, які наблизилися до перехрестя та планують виконати поворот, водій чорного – праворуч, водій сірого авто – ліворуч. Сигнал світлофора дозволяє рух всім транспортним засобам.

З боку водій сірого автомобіля встановлено знак 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Водій чорного автомобіля мусить зважати на знак 2.1 "Дати дорогу".

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Оскільки працює світлофор, знаки пріоритету не працюють. У такому випадку, водій сірого автомобіля мусить дати дорогу, оскільки має перешкоду з правого боку.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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