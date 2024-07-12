Кто из водителей проедет первым в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время пересечения перекрестков.

Кто из водителей первым проедет в такой ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

В задаче показаны два автомобиля, которые приблизились к перекрестку и планируют выполнить поворот, водитель черного – справа, водитель серого авто – слева. Сигнал светофора разрешает движение всем транспортным средствам.

Со стороны водитель серого автомобиля установлен знак 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Водитель черного автомобиля должен учитывать знак 2.1 "Дать дорогу".

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Поскольку работает светофор, приоритетные знаки не работают. В таком случае, водитель серого автомобиля должен дать дорогу, поскольку препятствует правой стороне.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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