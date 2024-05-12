Чи можна давати кукурудзяні палички дітям та до чого може призвести їх регулярне вживання

Кукурудзяні палички – улюблені ласощі багатьох дітей та дорослих. Ними приємно хрумтіти під час перегляду фільму, в дорозі або просто за чашкою чаю. Але чи знаєте ви, як насправді виготовляють ці ласощі? Про це пише ТСН.

З чого роблять кукурудзяні палички?

Основою для виготовлення кукурудзяних паличок слугує кукурудзяне борошно або крохмал. Якісні кукурудзяні качани ретельно промивають, просушують, а потім подрібнюють до порошкоподібного стану. До цієї основи додають інші інгредієнти: цукор, сіль, екстракт ванілі або какао, ароматизатори, барвники та консерванти. Іноді палички можуть містити спеції (часник, паприку), молоко (для м'якості та вершкового смаку), яєчний порошок (для ситності та збагачення білком), а також вітаміни та мінерали.

Як роблять кукурудзяні палички?

Кукурудзяне борошно або крохмал просіюють, щоб видалити грудочки, а інші інгредієнти зважують та змішують у відповідних пропорціях. За допомогою спеціального обладнання інгредієнти змішуються з водою до утворення однорідного тіста. Тісто пропускають через екструдер, де воно продавлюється крізь спеціальні форми, надаючи паличкам потрібну форму. Сформовані палички сушать у спеціальних сушарках, а потім обсмажують у кукурудзяній олії до золотистого кольору. Готові палички охолоджують, додають ароматизатори та інші інгредієнти (за рецептурою), а потім фасують у пакети.

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Історія кукурудзяних паличок

Цей продукт вперше з'явився у США в 1890-х роках. Двоє братів Келлог, власники санаторію "Батл-Крик", намагалися створити страву з маїсового борошна. Їхні експерименти призвели до отримання легких пластівців, які згодом були обсмажені та стали прототипом сучасних кукурудзяних паличок.

На території України кукурудзяні палички почали виготовляти 1963 року за технологією, розробленою В. Я. Крикуновим.

Чи можна давати дітям кукурудзяні палички?

Кукурудзяні палички не рекомендується давати дітям до 3 років, адже їхня жорстка структура може призвести до травмування шлунково-кишкового тракту. Також цей продукт часто містить багато цукру, шкідливих добавок, а також погано засвоюється дитячим шлунком. Дітям старше 3 років кукурудзяні палички можна давати в помірних кількостях, але краще обирати продукти з мінімальним вмістом цукру та шкідливих добавок.

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