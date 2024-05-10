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Здоров'я

Які горіхи варто їсти чоловікам, а які – жінкам для здоров’я

Ціхоцька Марія

Які горіхи варто їсти чоловікам, а які – жінкам для здоров’я
Горіхи - це дуже корисний продукт

Горіхи - це не лише смачний та поживний перекус, але й справжня скарбничка корисних речовин, які необхідні для нашого організму. Однак, різні види горіхів мають свої унікальні властивості, тому важливо знати, які з них більше підходять саме вам. Про це пише Радіотрек.

Горіхи для жіночої краси та здоров'я:

  • Кедрові горіхи та мигдаль: багаті на вітамін Е, який є потужним антиоксидантом та дбає про красу та молодість шкіри.
  • Бразильський горіх: містить селен, що захищає від раку молочної залози та інших захворювань.
  • Кешью: чудовий джерело фолієвої кислоти, яка необхідна для здоров'я репродуктивної системи, особливо важлива для вагітних.
  • Фундук: багатий на магній, що позитивно впливає на нервову систему, покращує сон та допомагає боротися зі стресом.
  • Волоські горіхи: містять біотин, який зміцнює волосся та нігті, покращує стан шкіри.

Горіхи для чоловічого здоров'я та сили:

  • Фісташки: багаті на аргінін, який покращує кровообіг та потенцію.
  • Арахіс: містить цинк, який необхідний для нормального функціонування статевої системи.
  • Кешью: джерело фолієвої кислоти, яка важлива для сперматогенезу.
  • Волоські горіхи: багаті на поліненасичені жирні кислоти, які сприяють зниженню рівня холестерину та покращують роботу серцево-судинної системи.
  • Фундук: містить вітамін B6, який необхідний для вироблення тестостерону.

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Важливо:

  • Не рекомендується вживати більше 50 г горіхів на день, адже вони досить калорійні.
  • Горіхи краще їсти сирими, адже при обсмажуванні вони втрачають деякі корисні властивості.
  • Вибирайте горіхи без добавок солі, цукру та інших штучних інгредієнтів.

Вживання горіхів - це простий та доступний спосіб покращити своє здоров'я та самопочуття. Додайте жменю горішків у свій раціон, і ваш організм буде вам вдячний!

Нагадаємо, ми вже писали про легкий спосіб збагатити свій весняний раціон корисними речовинами.

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