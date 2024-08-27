Монстр на волі: куленепробивний крокодил-людожер, який з'їв сотні людей, може бути досі на волі (фото)

Протягом багатьох років мешканці, що оселилися неподалік від водних просторів Танганьїки в Бурунді, Східна Африка, перебували під тінню жаху. У 1970-х, коли на узбережжі озера стали знаходити обезголовлені останки, почали ширитися чутки про моторошного маніяка.

Однак, згодом виявилося, що за цими злочинами стояв гігантський крокодил Нілу, чия вага та розміри досі залишаються загадкою, оскільки його так і не вдалося спіймати. За деякими даними, цей хижак і досі може ховатися у водах регіону, продовжуючи своє криваве полювання, зазначає видання Daily Star.

Мешканці навколишніх територій розповідають легенди про величезного крокодила на ім’я Густав, чия довжина, за їхніми словами, може сягати від 9 до 12 метрів. Свідки, які мали нагоду спостерігати за цією істотою, стверджують, що в темряві вона випромінює світіння незвичайних червоного або жовтого кольорів.

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Традиційні цілителі вважають, що цей хижак, що полює на людей, перебуває під впливом таємничої особи, яка використовує його для здійснення злочинів. У Бурунді та сусідніх Руанді та Демократичній Республіці Конго Густав оточений аурою міфу, хоча насправді є живою істотою.

За припущеннями вчених, Густав з’явився на світ у 1950-х або 1960-х роках. Спочатку він живився рибою та малими тваринами, як і інші крокодили. Однак з часом, досягнувши величезних розмірів, Густаву стало складно полювати на звичайну здобич, тому він почав вибирати більших тварин, а згодом і людей. Передбачається, що він міг стати причиною смерті сотень осіб.

Фахівці, які мали змогу спостерігати за Густавом, оцінюють його довжину в 6,5 метрів і вагу близько однієї тонни. Точні параметри крокодила можна було б встановити лише після його вилову, але до цього так і не дійшло.

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Густава вважають невразливим, оскільки він пережив кілька спроб вбивства, і, за словами місцевих, на його тілі досі можна побачити сліди від куль. Незважаючи на численні шрами, жоден з нападів не зміг зупинити його від полювання на людей.

У 2004 році на каналі PBS було показано документальний фільм "Спіймання крокодила-вбивці", який розповідав про спроби французького герпетолога Патріса Файє та його команди зловити Густава. Вони роками намагалися впіймати крокодила живцем.

Патріс Файє підтвердив, що у 1990-х Густав забрав життя десятків людей, проте багато з його жертв залишилися нез’їденими. Це свідчить про те, що крокодил міг вбивати не лише заради їжі, а й для розваги. Деякі з його жертв були втоплені, інші – розтерзані на березі озера.

Монстр на волі: куленепробивний крокодил-людожер, який з'їв сотні людей, може бути досі на волі (фото). Джерело: Daily Star Монстр на волі: куленепробивний крокодил-людожер, який з'їв сотні людей, може бути досі на волі (фото). Джерело: Daily Star

Файє спробував впіймати Густава, встановивши велику клітку з живою козою в якості приманки, але крокодила так і не вдалося зловити – клітка була пошкоджена, а коза зникла. Незважаючи на те, що вчені зняли на камеру, як крокодил підходив до клітки, камери згодом перестали працювати, і доля кози залишилася невідомою.

На початку 2000-х років почали ходити чутки про смерть старого крокодила, але у 2008 році вчені знову його виявили. З того часу в Східній Африці поширюються чутки, що Густав все ще живий і продовжує вбивати, хоча доказів цьому немає.

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