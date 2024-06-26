Можуть знищити весь врожай: як боротись з рудими слимаками

Після дощів городи атакували руді слимаки, які об'їдають все на своєму шляху. Ці ненаситні шкідники, родом з півдня Європи, загрожують врожаю, адже не гребують нічим, їдять навіть траву.

Руді слимаки, яких часто називають "іспанськими", потрапили в Україну близько 10 років тому. Їх швидке розмноження та всеїдність роблять їх серйозною проблемою для фермерів та дачників. Про це пише Еспрессо.

Чим небезпечні?

Швидке розмноження: слимаки надзвичайно плідні, що призводить до стрімкого зростання їх популяції.

слимаки надзвичайно плідні, що призводить до стрімкого зростання їх популяції. Всеїдність: вони їдять все, що трапляється на шляху, від листя до трави, не гребуючи навіть часником та цибулею.

вони їдять все, що трапляється на шляху, від листя до трави, не гребуючи навіть часником та цибулею. Відсутність природних ворогів: в Україні майже немає тварин, які б харчувалися рудими слимаками.

Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні

Як боротися?

Офіційних методів боротьби немає: в Україні не зареєстровано жодного пестициду, призначеного для боротьби зі слимаками.

Народні методи:

Негашене вапно: обробка ґрунту по периметру грядки вапном призводить до опіків та загибелі слимаків.

обробка ґрунту по периметру грядки вапном призводить до опіків та загибелі слимаків. Пастки з пивом: вкопайте в землю зрізану пластикову пляшку, налийте пиво. Слимаків привабить запах, і вони потонуть.

вкопайте в землю зрізану пластикову пляшку, налийте пиво. Слимаків привабить запах, і вони потонуть. Дощечки-приманки: розкладіть дощечки в траві. Вдень, ховаючись від сонця, слимаки збираються під ними, де їх можна зібрати.

розкладіть дощечки в траві. Вдень, ховаючись від сонця, слимаки збираються під ними, де їх можна зібрати. Розчин нашатирного спирту: 100 г спирту на 10 л води. Обприскуйте не рослини, а самих слимаків.

100 г спирту на 10 л води. Обприскуйте не рослини, а самих слимаків. Захист грядки: обгородіть грядку металевою сіткою або посипте ґрунт навколо товстим шаром солі або попелу.

Важливо:

Будьте обережні з хімічними засобами: дотримуйтесь інструкції та правил безпеки.

дотримуйтесь інструкції та правил безпеки. Використовуйте комплексні методи: поєднайте народні методи з фізичними (збирання слимаків) та захистом грядки.

поєднайте народні методи з фізичними (збирання слимаків) та захистом грядки. Діяти спільно: масова боротьба на великих територіях дає кращий результат.

Пам'ятайте: руді слимаки - це не просто неприємність, а й серйозна загроза для врожаю. Тому не ігноруйте проблему, вживайте заходів та діліться досвідом з сусідами!

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!