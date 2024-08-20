Змінюють життя: генетики назвали два критичні вікові періоди, що визначають долю людини

Американські дослідники в галузі генетики виявили, що у молекулах в організмі людини відбуваються суттєві зміни після досягнення віку 40 і 60 років. Науковці спостерігали за більш ніж сотнею людей у віковому діапазоні від 25 до 75 років.

Про це пише РадіоТрек. Протягом кількох років кожні кілька місяців вони здавали зразки крові та інші біологічні матеріали.

В ході дослідження з'ясувалося, що кількість молекул та бактерій в організмі постійно змінювалась – іноді збільшувалась, іноді зменшувалась. Зміни, як правило, не були лінійними: у певні періоди життя вони виявлялися значно вираженішими, ніж в інші моменти.

Досліджуючи групи молекул з найбільшими змінами, науковці виявили, що ці зрушення найчастіше відбуваються у двох вікових періодах: приблизно у 44 і 60 років.

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Вчені не були здивовані тим, що 60 років є критичною віковою межею, оскільки відомо, що після цього віку зростає ризик багатьох вікових хвороб та порушень.

Однак, позначка у 40 років викликала більше питань. Виявилося, що в цьому віці у чоловіків і жінок відбуваються значні зміни в кількості молекул, пов'язаних з метаболізмом алкоголю, кофеїну та ліпідів, а також з серцево-судинними захворюваннями, станом шкіри і м'язів.

У людей після 60 років зміни стосувалися вуглеводного обміну, метаболізму кофеїну, імунної регуляції, функції нирок, серцевих і судинних захворювань, а також стану шкіри і м'язів. Науковці планують надалі дослідити причини, що спричиняють ці зміни.

Незалежно від причин, отримані результати підкреслюють важливість уважного ставлення до свого здоров'я, особливо після 40 і 60 років, і своєчасної корекції способу життя, поки здоров'я ще можна зберегти.

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