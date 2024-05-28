Мед з кульбаби: як приготувати та де зберігати

Кульбаба корисніша за низку популярних продуктів. Придатні до вживання не лише листя, а й квіти цієї рослини. Вона містить вітаміни А, С і К, фолієву кислоту, кальцій та калій.

Квіти кульбабки можуть стати основою для ароматного меду. Цей рецепт не потребує 300-400 суцвіть, як багато хто рекомендує. Для нього буде достатньо 350 квіток, щоб отримати смачний і тягучий "мед".

Інгредієнти для меду з кульбаб такі: 350 суцвіть кульбаби, кілограм цукру, 2 лимони та вода.

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Квітки кульбаби треба промити під душем. Залийте квітки водою так, щоб вона їх лише покривала. Залиште на 24 години. Потім злийте настій. Додайте до квітів 500 мл води, цукор і нарізані лимони. Доведіть до кипіння на повільному вогні. Варіть 20-25 хвилин, поки варення не загусне і не стане схожим на мед.

Зніміть вариво з вогню, процідіть його через марлю. Поверніть проціджене варення на плиту і кип'ятіть ще хвилину. Готовий "мед" розлийте по стерилізованих банках.

Для більш насиченого кольору можна додати до варення трохи куркуми.

Зберігати "мед" з кульбаб треба в прохолодному темному місці. Він буде придатний упродовж шістьох місяців.

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