Малосольні огірки за 10 хвилин: перевірений лайфхак

Іноді так хочеться холодних малосольних огірків просто зараз!

Ловіть перевірений лайфхак.

-700г огірків

-8г солі (чайна ложка без чубчика)

-зелень кропу та часник - не жаліти

-рослинна олія

-оцет 20г (столова ложка з чубчиком) краще яблучний

-пакет слайдер

Огірки нарізаю на 4 частини, поміщаю в пакет, додаю сіль, посічений кріп та петрушку, за бажанням, і часник. Заливаю запашною соняшниковою олією, закриваю пакет, добре струшую і в холодильник на 10 хв. Все! Готові

Дуже смачно! І можна зберігати 2 дні - гірші не стають!

А ще можна додавати перець чілі, кінзу або базилік, соєвий соус, кунжутну олію чи кунжут підсмажений і огірки заграють новими смаками. Спробуйте!

Зберігайте ідею, експериментуйте.