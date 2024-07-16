Малосольные огурцы за 10 минут: проверенный лайфхак

Иногда так хочется холодных малосольных огурцов прямо сейчас!

Ловите проверенный лайфхак.

-700г огурцов

-8г соли (чайная ложка без челки)

-зелень укропа и чеснок - не жалеть

-растительное масло

-уксус 20г (столовая ложка с челкой) лучше яблочный

-пакет слайдер

Огурцы нарезаю на 4 части, помещаю в пакет, добавляю соль, иссеченный укроп и петрушку, по желанию и чеснок. Заливаю душистым подсолнечным маслом, закрываю пакет, хорошо встряхиваю и в холодильник на 10 мин. Все! Готовые

Очень вкусно! И можно хранить 2 дня – хуже не становятся!

А еще можно добавлять перец чили, кинзу или базилик, соевый соус, кунжутное масло или поджаренный кунжут и огурцы заиграют новыми вкусами. Попытайтесь!

Сохраняйте идею, экспериментируйте.