БлогРецепти
Малосольні огірки за 10 хвилин: перевірений лайфхак
Іноді так хочеться холодних малосольних огірків просто зараз!
Ловіть перевірений лайфхак.
-700г огірків
-8г солі (чайна ложка без чубчика)
-зелень кропу та часник - не жаліти
-рослинна олія
-оцет 20г (столова ложка з чубчиком) краще яблучний
-пакет слайдер
Огірки нарізаю на 4 частини, поміщаю в пакет, додаю сіль, посічений кріп та петрушку, за бажанням, і часник. Заливаю запашною соняшниковою олією, закриваю пакет, добре струшую і в холодильник на 10 хв. Все! Готові
Дуже смачно! І можна зберігати 2 дні - гірші не стають!
А ще можна додавати перець чілі, кінзу або базилік, соєвий соус, кунжутну олію чи кунжут підсмажений і огірки заграють новими смаками. Спробуйте!
Зберігайте ідею, експериментуйте.