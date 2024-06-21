Макарони фрі: швидка закуска
Так так, це макаронні чипси — універсальна закуска, що готується за 15 хв.
А в результаті ви отримаєте хрусткі, ароматні чипси, приготовані вдома.
Інгредієнти:
• Макарони;
• Вода для відварювання;
• Сіль;
• Олія для смаження;
• Паприка.
Приготування:
1. Відварити макарони у підсоленій воді.
2. В сотейнику (або у фритюрі) розігріти олію та обсмажити макарони до золотистого кольору.
3. Висипати в глибоку тарілку, трохи остудити.
4. Посипати паприкою та перемішати.
Смачного!
Просто ідеально для перегляду фільмів, матчів, чи посиденьок з друзями та рідними.