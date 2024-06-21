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Макароны фри: быстрая закуска
Да, это макаронные чипсы — универсальная закуска, которая готовится за 15 мин.
А в результате вы получите хрустящие, ароматные чипсы, приготовленные дома.
Ингредиенты:
• Макароны;
• Вода для отварки;
• Соль;
• Масло для жарки;
• Паприка.
Приготовление:
1. Отварить макароны в подсоленной воде.
2. В сотейнике (или во фритюре) разогреть масло и обжарить макароны до золотистого цвета.
3. Высыпать в глубокую тарелку, немного остудить.
4. Посыпать паприкой и перемешать.
Приятного аппетита!
Просто идеально для просмотра фильмов, матчей или посиделок с друзьями и родными.