Макарони фрі: швидка закуска

Так так, це макаронні чипси — універсальна закуска, що готується за 15 хв.

А в результаті ви отримаєте хрусткі, ароматні чипси, приготовані вдома.

Інгредієнти:

• Макарони;

• Вода для відварювання;

• Сіль;

• Олія для смаження;

• Паприка.

Приготування:

1. Відварити макарони у підсоленій воді.

2. В сотейнику (або у фритюрі) розігріти олію та обсмажити макарони до золотистого кольору.

3. Висипати в глибоку тарілку, трохи остудити.

4. Посипати паприкою та перемішати.

Смачного!

Просто ідеально для перегляду фільмів, матчів, чи посиденьок з друзями та рідними.