Улюблений літній напій несе небезпеку: що буде, якщо щодня пити пиво

Влітку, коли спека виснажує, а день здається вічністю, келих прохолодного пива може стати справжнім рятівником. Але чи дійсно цей напій так нешкідливий, як здається на перший погляд? Чи можна вживати його без шкоди для здоров'я?

Про це розповів відомий лікар Юрій Габорець у своєму Tik Tok.

Чи можна пити пиво щодня?

Однозначна відповідь лікаря – ні. Регулярне вживання пива, навіть у невеликих кількостях, може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як:

Пивний алкоголізм

Це особливо актуально для жінок та підлітків, адже вони не сприймають слабоалкогольні напої як серйозну загрозу. Поступово "знімаючи стрес" кількома банками пива ввечері, людина може легко перейти на 2-3 літри за вечір, а згодом і на ранок замість кави починати день з пива. Такий режим неминуче призведе до серйозних наслідків: навантаження на серце, підвищення артеріального тиску, сечогінний ефект, який дає додаткове навантаження на нирки, набряки, гастрити, печія.

Зниження потенції та "пивний живіт" у чоловіків

Зловживання пивом негативно впливає на чоловічу репродуктивну систему, призводячи до зниження потенції. Також воно сприяє накопиченню жиру в абдомінальній ділянці, формуючи "пивний живіт".

Порушення циклу, поява вусиків та судинних зірочок на обличчі у жінок

Вживання пива може призвести до гормональних порушень у жінок, що виражається в порушенні менструального циклу, появі вусиків над верхньою губою та судинних зірочок на обличчі.

Погіршення якості сну та настрою

Зловживання пивом негативно впливає на якість сну, адже печінка витрачає сили на нейтралізацію алкоголю, а не на відновлення організму. Це призводить до ранкового розбитого стану, дратівливості та погіршення настрою.

Цукровий діабет та перехід до міцніших напоїв

Регулярне вживання пива може стати "воротами" до цукрового діабету, а також стимулювати перехід на більш міцні алкогольні напої.

Чи є безпечна доза?

Ідеально – повністю відмовитися від пива. Але якщо іноді хочеться дозволити собі трохи, важливо дотримуватися гранично допустимих норм:

Чоловікам: не більше 1 літра раз на тиждень.

не більше 1 літра раз на тиждень. Жінкам: не більше 0,5 літра раз на тиждень.

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Чи варто пивом втамовувати спрагу?

В літню спеку пиво не лише не втамовує спрагу, а й може нашкодити:

Навантаження на серце та артеріальний тиск: Вживання пива в спеку дає додаткове навантаження на серце, яке й так працює в посиленому режимі. Це може призвести до підвищення артеріального тиску та спазмів судин.

Вживання пива в спеку дає додаткове навантаження на серце, яке й так працює в посиленому режимі. Це може призвести до підвищення артеріального тиску та спазмів судин. Погіршення сну: Вживання пива перед сном негативно впливає на його якість, адже печінка витрачає ресурси на нейтралізацію алкоголю, а не на відновлення організму.

Вживання пива перед сном негативно впливає на його якість, адже печінка витрачає ресурси на нейтралізацію алкоголю, а не на відновлення організму. Навантаження на нирки та шлунково-кишковий тракт: Пиво має сечогінний ефект, що може призвести до зневоднення та додаткового навантаження на нирки. Також воно може дратувати стінки шлунка та кишечника, спричиняючи запалення.

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