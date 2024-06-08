Краще не купуйте: експерти назвали найбільш проблемні вживані авто

Автоексперти з німецької асоціації TÜV провели аналіз, щоб виявити автомобілі, які частіше за інших виходять з ладу. Дослідження охоплювало авто, яким не більше десяти років, з основною увагою на частоту серйозних поломок та середній пробіг, який вони проходили до першої такої несправності.

В результаті було визначено 10 моделей, яких експерти рекомендують уникати при покупці. Про це пише mashyna.com.ua.

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Renault Kangoo має високий показник серйозних поломок – 37,5%, при середньому пробігу 137,000 км. Цей автомобіль, хоч і зручний та популярний, вимагає значних інвестицій у ремонт. Dacia Logan має показник серйозних поломок у 36,2% з середнім пробігом 134,000 км. Dacia Logan приваблює своєю доступністю, але її часта потреба в ремонті може здивувати тих, хто очікує від неї надійності. Hyundai Tucson має 34,0% серйозних поломок з середнім пробігом 130,000 км. Власникам Hyundai Tucson слід бути готовими до регулярних поїздок до сервісу. Mazda 5 з показником серйозних поломок у 33,0% і середнім пробігом 146,000 км відзначається своєю просторістю. Високий пробіг може спричинити часті ремонти, на що варто зважати майбутнім покупцям. Nissan Qashqai має показник поломок у 32,9% при пробігу 136,000 км. Незважаючи на загальну думку про надійність, Nissan Qashqai може вимагати частих ремонтів. Citroen C4 має середній показник поломок у 32,7% і пробіг 120,000 км. Ця модель приваблює дизайном, але може створювати проблеми для власників. Renault Twingo з показником поломок у 32,0% і пробігом 103,000 км вимагає частої уваги, незважаючи на свої компактні розміри. Peugeot 207 має показник поломок у 31,9% і середній пробіг 107,000 км. Покупцям слід враховувати потенційні ремонти. Volkswagen Fox має показник поломок у 31,8% і пробіг 105,000 км. Цей Volkswagen може часто виходити з ладу, незважаючи на бренд. Ford Galaxy з найвищим середнім пробігом у 186,000 км і показником поломок у 31,7% може потребувати частих ремонтів, особливо з таким пробігом.

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував ознайомитись з топ-6 найнадійніших недорогих автомобілів.

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