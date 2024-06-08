Лучше не покупайте: эксперты назвали самые проблемные подержанные авто

Автоэксперты из немецкой ассоциации TÜV провели анализ, чтобы выявить автомобили, которые чаще других выходят из строя. Исследование охватывало авто, которым не более десяти лет, с основным вниманием на частоту серьезных поломок и средний пробег, который они проходили до первой такой неисправности.

В результате было определено 10 моделей, которых эксперты рекомендуют избегать при покупке. Об этом пишет mashyna.com.ua.

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Renault Kangoo имеет высокий показатель серьезных поломок – 37,5% при среднем пробеге 137,000 км. Этот автомобиль, хотя и удобен и популярен, требует значительных инвестиций в ремонт. Dacia Logan имеет показатель серьезных поломок в 36,2% со средним пробегом 134 000 км. Dacia Logan привлекает своей доступностью, но ее частая потребность в ремонте может удивить тех, кто ожидает от нее надежности. Hyundai Tucson имеет 34,0% серьезных поломок со средним пробегом 130,000 км. Владельцам Hyundai Tucson следует готовиться к регулярным поездкам в сервис. Mazda 5 с показателем серьезных поломок в 33,0% и средним пробегом 146 000 км отличается своей просторностью. Высокий пробег может вызвать частые ремонты, что стоит учитывать будущим покупателям. Nissan Qashqai имеет показатель поломок в 32,9% при пробеге 136 000 км. Несмотря на общее мнение о надежности, Nissan Qashqai может потребовать частых ремонтов. Citroen C4 имеет средний показатель поломок 32,7% и пробег 120,000 км. Эта модель привлекает дизайном, но может создавать проблемы для владельцев. Renault Twingo с показателем поломок в 32,0% и пробегом в 103,000 км требует частого внимания, несмотря на свои компактные размеры. Peugeot 207 имеет показатель поломок в 31,9% и средний пробег в 107,000 км. Покупателям следует учитывать потенциальные ремонты. Volkswagen Fox имеет показатель поломок в 31,8% и пробег в 105,000 км. Этот Volkswagen может часто выходить из строя, невзирая на бренд. Ford Galaxy с высоким средним пробегом в 186,000 км и показателем поломок в 31,7% может потребовать частых ремонтов, особенно с таким пробегом.

Напомним, ранее UAportal предлагал ознакомиться с топ-6 самых надежных недорогих автомобилей.

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