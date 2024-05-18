Лідером виявися пес Патрон: експерти назвали топ-3 порід собак, що живуть найдовше

Дослідження, проведене британськими вченими, підтвердило, що собаки маленьких порід зазвичай живуть довше, ніж більші тварини. Також було визначило види, які в середньому проживають триваліше життя за інших.

Використовуючи обширну базу даних з інформацією про більш ніж два мільйони домашніх тварин, Королівський ветеринарний коледж зміг встановити середні показники тривалості життя для найпопулярніших порід у Великобританії. Ці дані були опубліковані у виданні Scientific Reports. Аналізувалася інформація про 30 563 собак, які померли протягом періоду з 1 січня 2016 року до 31 липня 2020 року, пише The Scotsman.

У списку собак-довгожителів лідирують такі породи, як джек-рассел-тер’єр, йоркшир-тер’єр та стаффордширський бультер’єр.

Стаффордширський бультер’єр. Джерело: wikipedia Стаффордширський бультер’єр. Джерело: wikipedia

Стаффордширський бультер’єр зайняв третє місце топ-у. Експерти зазначають, що ця порода набуває популярності останнім часом. Згідно з дослідженнями, стаффордширські бультер’єри мають середню тривалість життя близько 11,33 років.

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Йоркшир-тер'єр. Джерело: wikipedia Йоркшир-тер'єр. Джерело: wikipedia

Йоркшир-тер’єр, відповідно до наукових досліджень, посів друге місце, з середньою тривалістю життя 12,54 роки.

Джек-рассел-тер'єр. Джерело: wikipedia Джек-рассел-тер'єр. Джерело: wikipedia

На першому місці серед довгожителів опинився джек-рассел-тер’єр, який, як встановили дослідники, в середньому може прожити 12,72 роки. Найвідомішим представником цієї породи в Україні є усім відомий ДСНСівець пес Патрон.

Нагадаємо, раніше було названо топ-3 найкращі породи собак для сімей з дітьми.

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