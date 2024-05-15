Названо топ-3 найкращі породи собаки для сімей з дітьми
Деякі породи собак експерти вважають ідеальними для родин з дітьми. Команда UAportal спільно з УНІАН склали список з трьох порід, які вирізняють своєю терплячою натурою і добротою, тому їх можна сміливо заводити, навіть якщо у вашій сім'ї є немовля.
Золотисті ретривери відомі своїм лагідним ставленням до дітей, зазначає Hepper. Однією з найпривабливіших особливостей цієї породи є те, що вони мало гавкають – це гарантує хороший сон малюка та спокій сусідам, пише petMD.
Читайте також: Названо вісім найспокійніших порід собак, з якими ніколи не буде клопоту
Величезні та лагідні ньюфаундленди відомі своєю здатністю чудово уживатися з дітьми, завдяки чому їх часто називають собаками-нянями. Вони славляться своїм безмежним терпінням до малечі.
Порода колі також відзначається своїм терпеливим ставленням до дітей. Згідно з інформацією від wagwalking.com, присутність цих собак може заспокоїти та зменшити стрес, що робить їх ідеальними компаньйонами для родин з маленькими дітьми.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 5 порід собак найкраще підходять для людей похилого віку.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!