Названо топ-3 найкращі породи собаки для сімей з дітьми

Деякі породи собак експерти вважають ідеальними для родин з дітьми. Команда UAportal спільно з УНІАН склали список з трьох порід, які вирізняють своєю терплячою натурою і добротою, тому їх можна сміливо заводити, навіть якщо у вашій сім'ї є немовля.

Золотисті ретривери відомі своїм лагідним ставленням до дітей, зазначає Hepper. Однією з найпривабливіших особливостей цієї породи є те, що вони мало гавкають – це гарантує хороший сон малюка та спокій сусідам, пише petMD.

Золотистим ретриверам приписують ніжне ставлення до дітей. Джерело: freepik

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Величезні та лагідні ньюфаундленди відомі своєю здатністю чудово уживатися з дітьми, завдяки чому їх часто називають собаками-нянями. Вони славляться своїм безмежним терпінням до малечі.

Ньюфаундлендам приписують особливу терплячість щодо дітей. Джерело: freepik

Порода колі також відзначається своїм терпеливим ставленням до дітей. Згідно з інформацією від wagwalking.com, присутність цих собак може заспокоїти та зменшити стрес, що робить їх ідеальними компаньйонами для родин з маленькими дітьми.

Колі нібито здатні знімати стрес. Джерело: Pissipo/wikipedia

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 5 порід собак найкраще підходять для людей похилого віку.

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