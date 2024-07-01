Літо вимагає легких текстур: чим замінити тональний крем у спеку

Літо – це не лише пора безтурботного відпочинку, а й справжнє випробування для макіяжу. Спека та підвищена вологість можуть негативно впливати на його стійкість, а щільне покриття тонального крему часто провокує появу жирного блиску, закупорює пори та призводить до висипань.

A Relaxed Gal пропонує вам альтернативи тональному крему, які допоможуть зберегти рівний тон шкіри без відчуття тяжкості:

Легкі формули та багатофункціональні продукти:

Тональні основи з легким покриттям: забезпечують природне вирівнювання тону, не створюючи ефекту маски. Багато з них містять SPF, що захищає шкіру від шкідливого впливу сонця.

забезпечують природне вирівнювання тону, не створюючи ефекту маски. Багато з них містять SPF, що захищає шкіру від шкідливого впливу сонця. BB-креми: поєднують зволожуючі, тонуючі та сонцезахисні властивості, живлять та матують шкіру.

поєднують зволожуючі, тонуючі та сонцезахисні властивості, живлять та матують шкіру. CC-креми: крім вирівнювання тону та зволоження, коригують недоліки шкіри, такі як почервоніння,тьмяність та пігментація.

крім вирівнювання тону та зволоження, коригують недоліки шкіри, такі як почервоніння,тьмяність та пігментація. Мінеральні пудри: мають легку текстуру, добре матують шкіру та не забивають пори.

Зволожувальний крем з відтінком:

Не плутайте його з тональним кремом! Зволожувальний крем з відтінком має легку пігментацію, яка лише трохи вирівнює тон шкіри, надаючи їй свіжого та сяючого вигляду.

Він не перекриє темні пігментні плями, акне та інші виражені недоліки.

Переваги використання альтернатив тональному крему:

Легкість та комфорт на обличчі.

Зволоження та живлення шкіри.

Захист від сонця (SPF).

Догляд за проблемною шкірою (деякі продукти мають антибактеріальні властивості).

Створення природного макіяжу.

Раніше, UaPortal поділився, як підібрати стрижку під свій тип обличчя.

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