Лето требует легких текстур: чем заменить тональный крем в жару
Лето – это не только время беззаботного отдыха, но и настоящее испытание для макияжа. Жара и повышенная влажность могут негативно влиять на его стойкость, а плотное покрытие тонального крема часто провоцирует появление жирного блеска, укупоривает поры и приводит к высыпаниям.
A Relaxed Gal предлагает вам альтернативы тональному крему, которые помогут сохранить ровный тон кожи без ощущения тяжести:
Легкие формулы и многофункциональные продукты:
- Тональные основания с легким покрытием: обеспечивают естественное выравнивание тона, не создавая эффекта маски. Многие содержат SPF, что защищает кожу от вредного воздействия солнца.
- BB-кремы: сочетают увлажняющие, тонирующие и солнцезащитные свойства, питают и матируют кожу.
- CC-кремы: кроме выравнивания тона и увлажнения, корректируют недостатки кожи, такие как покраснение, тусклость и пигментация.
- Минеральные пудры: имеют легкую текстуру, хорошо матируют кожу и не забивают поры.
Увлажняющий крем с оттенком:
- Не путайте его с тональным кремом! Увлажняющий крем с оттенком имеет легкую пигментацию, которая лишь немного выравнивает тон кожи, придавая ей свежий и сияющий вид.
- Он не перекроет темные пигментные пятна, акне и прочие выраженные недостатки.
Преимущества использования альтернатив тональному крему:
- Легкость и комфорт на лице.
- Увлажнение и питание кожи.
- Защита от солнца (SPF).
- Уход за проблемной кожей (некоторые продукты обладают антибактериальными свойствами).
- Создание природного макияжа.
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