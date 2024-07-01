Літо вимагає легких текстур: чим замінити тональний крем у спеку
Літо – це не лише пора безтурботного відпочинку, а й справжнє випробування для макіяжу. Спека та підвищена вологість можуть негативно впливати на його стійкість, а щільне покриття тонального крему часто провокує появу жирного блиску, закупорює пори та призводить до висипань.
A Relaxed Gal пропонує вам альтернативи тональному крему, які допоможуть зберегти рівний тон шкіри без відчуття тяжкості:
Легкі формули та багатофункціональні продукти:
- Тональні основи з легким покриттям: забезпечують природне вирівнювання тону, не створюючи ефекту маски. Багато з них містять SPF, що захищає шкіру від шкідливого впливу сонця.
- BB-креми: поєднують зволожуючі, тонуючі та сонцезахисні властивості, живлять та матують шкіру.
- CC-креми: крім вирівнювання тону та зволоження, коригують недоліки шкіри, такі як почервоніння,тьмяність та пігментація.
- Мінеральні пудри: мають легку текстуру, добре матують шкіру та не забивають пори.
Зволожувальний крем з відтінком:
- Не плутайте його з тональним кремом! Зволожувальний крем з відтінком має легку пігментацію, яка лише трохи вирівнює тон шкіри, надаючи їй свіжого та сяючого вигляду.
- Він не перекриє темні пігментні плями, акне та інші виражені недоліки.
Переваги використання альтернатив тональному крему:
- Легкість та комфорт на обличчі.
- Зволоження та живлення шкіри.
- Захист від сонця (SPF).
- Догляд за проблемною шкірою (деякі продукти мають антибактеріальні властивості).
- Створення природного макіяжу.
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