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Соціум

Літо вимагає легких текстур: чим замінити тональний крем у спеку

Ціхоцька Марія

Літо вимагає легких текстур: чим замінити тональний крем у спеку
Літо – це не лише пора безтурботного відпочинку, а й справжнє випробування для макіяжу

Літо – це не лише пора безтурботного відпочинку, а й справжнє випробування для макіяжу. Спека та підвищена вологість можуть негативно впливати на його стійкість, а щільне покриття тонального крему часто провокує появу жирного блиску, закупорює пори та призводить до висипань.

A Relaxed Gal пропонує вам альтернативи тональному крему, які допоможуть зберегти рівний тон шкіри без відчуття тяжкості:

Легкі формули та багатофункціональні продукти:

  • Тональні основи з легким покриттям: забезпечують природне вирівнювання тону, не створюючи ефекту маски. Багато з них містять SPF, що захищає шкіру від шкідливого впливу сонця.
  • BB-креми: поєднують зволожуючі, тонуючі та сонцезахисні властивості, живлять та матують шкіру.
  • CC-креми: крім вирівнювання тону та зволоження, коригують недоліки шкіри, такі як почервоніння,тьмяність та пігментація.
  • Мінеральні пудри: мають легку текстуру, добре матують шкіру та не забивають пори.

Зволожувальний крем з відтінком:

  • Не плутайте його з тональним кремом! Зволожувальний крем з відтінком має легку пігментацію, яка лише трохи вирівнює тон шкіри, надаючи їй свіжого та сяючого вигляду.
  • Він не перекриє темні пігментні плями, акне та інші виражені недоліки.

Переваги використання альтернатив тональному крему:

  • Легкість та комфорт на обличчі.
  • Зволоження та живлення шкіри.
  • Захист від сонця (SPF).
  • Догляд за проблемною шкірою (деякі продукти мають антибактеріальні властивості).
  • Створення природного макіяжу.

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Соціум