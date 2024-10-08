Курка з овочами в беконі
Якщо шукаєте ідеальну страву, яка готується швидко — цей рецепт для вас. Ніжне куряче філе, соковиті овочі й хрусткий бекон створюють неповторний тандем, який стане вашим улюбленим.
Інгредієнти:
• Бекон — 200 г;
• Філе куряче — 500 г;
• Картопля — 300 г;
• Помідори — 200 г;
• Цибуля — 100 г;
• Сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
1. Викладіть бекон у форму так, щоб ним можна було прикрити начинку.
2. Філе курки наріжте на невеликі шматочки. Картоплю, помідори та цибулю наріжте кільцями.
3. Викладіть шматочки курячого філе у форму. Зверху додайте шар картоплі, посоліть і поперчіть. Далі викладайте помідори та цибулю.
4. Загорніть начинку у бекон.
5. Випікайте в розігрітій духовці до золотистого кольору, приблизно 30-40 хвилин.
Збережіть цей рецепт, щоб мати його під рукою, коли захочеться смачненького.