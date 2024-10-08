Курица с овощами в беконе

Если ищете идеальное блюдо, которое готовится быстро, этот рецепт для вас. Нежное куриное филе, сочные овощи и хрустящий бекон создают неповторимый тандем, который станет вашим любимым.

Ингредиенты:

• Бекон – 200 г;

• Филе куриное – 500 г;

• Картофель - 300 г;

• Помидоры – 200 г;

• Лук – 100 г;

• Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Выложите бекон в форму так, чтобы им можно было прикрыть начинку.

2. Филе курицы нарежьте на небольшие кусочки. Картофель, помидоры и лук нарежьте колечками.

3. Выложите кусочки куриного филе в форму. Сверху добавьте слой картофеля, посолите и поперчите. Далее выкладывайте помидоры и лук.

4. Заверните начинку в бекон.

5. Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета, примерно 30-40 минут.

Сохраните этот рецепт, чтобы иметь его под рукой, когда захочется вкусненького.