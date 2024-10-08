Курка з овочами в беконі

Якщо шукаєте ідеальну страву, яка готується швидко — цей рецепт для вас. Ніжне куряче філе, соковиті овочі й хрусткий бекон створюють неповторний тандем, який стане вашим улюбленим.

Інгредієнти:

• Бекон — 200 г;

• Філе куряче — 500 г;

• Картопля — 300 г;

• Помідори — 200 г;

• Цибуля — 100 г;

• Сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

1. Викладіть бекон у форму так, щоб ним можна було прикрити начинку.

2. Філе курки наріжте на невеликі шматочки. Картоплю, помідори та цибулю наріжте кільцями.

3. Викладіть шматочки курячого філе у форму. Зверху додайте шар картоплі, посоліть і поперчіть. Далі викладайте помідори та цибулю.

4. Загорніть начинку у бекон.

5. Випікайте в розігрітій духовці до золотистого кольору, приблизно 30-40 хвилин.

Збережіть цей рецепт, щоб мати його під рукою, коли захочеться смачненького.