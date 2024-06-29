Хто з водіїв зможе проїхати таке перехрестя першим: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину перехресть.

Хто з водіїв проїде перехрестя першим? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено перехрестя, яке хочуть перетнути троє водіїв. У задачі показане однакове дорожнє покриття та відсутні знаки пріоритету.

Таким чином йдеться про перехрестя рівнозначних доріг. У такому випадку водії повинні дотримуватися правила "правої руки", тобто – надати перевагу руху транспортному засобу, що наближається з правого боку.

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Однак у задачі у кожного з водіїв є перешкода справа. Проїзд перехрестя у такій ситуації можливий лише за спільної домовленості.

Один з водіїв мусить дати зрозумілим сигналом дорогу автомобілю зліва. Після цього двоє інших автомобілів зможуть роз'їхатися за правилом "правої руки".

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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