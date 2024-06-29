Кто из водителей сможет проехать такой перекресток первым: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время пересечения перекрестков.

Кто из водителей проедет перекресток первым? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен перекресток, который хотят пересечь трое водителей. В задаче показано одинаковое дорожное покрытие и отсутствуют приоритетные знаки.

Таким образом, речь идет о перекрестке равнозначных дорог. В таком случае водители должны соблюдать правила "правой руки", то есть – предпочтение движению транспортного средства, приближающегося с правой стороны.

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Однако у задачи у каждого из водителей есть препятствие справа. Проезд перекрестка в такой ситуации возможен только при общей договоренности.

Один из водителей должен дать понятным сигналом дорогу автомобилю слева. После этого два других автомобиля смогут разъехаться по правилу "правой руки".

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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