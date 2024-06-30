Хто з водіїв не порушив правила у цій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину перехресть.

Хто з водіїв не порушує ПДР у цій ситуації? Про це розповіли auto_pdr.ua.

На стороні зеленого та червоного автомобіля розташовані три знаки, а саме: 2.3 "Головна дорога", 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" та 5.32.1 "Тупик".

Водій зеленого автомобіля намагається виконати поворот праворуч. Він не порушить правила, оскільки знак не забороняє поворот, а застосовується для позначення дороги.

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Водій червоного автомобіля планує виконати розворот. Він не порушить ПДР, оскільки розворот це маневр, а не рух.

Водій синього автомобіля хоче повернути ліворуч. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, для виконання повороту в напрямку головної дороги водій повинен зайняти відповідну крайню смугу. Тому при повороті ліворуч з правої смуги водій синього авто порушить правила.

Водій жовтого авто збирається повернути праворуч і може зробити це без порушень ПДР, давши дорогу іншим учасникам руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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