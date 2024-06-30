Кто из водителей не нарушил правила в этой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время пересечения перекрестков.

Кто из водителей не нарушает ПДД в этой ситуации? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

На стороне зеленого и красного автомобиля расположены три знака: 2.3 "Главная дорога", 3.23 "Поворот налево запрещен" и 5.32.1 "Тупик".

Водитель зеленого автомобиля пытается выполнить поворот направо. Он не нарушит правила, поскольку знак не запрещает поворот, а применяется для обозначения дороги.

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Водитель красного автомобиля планирует выполнить разворот. Он не нарушит ПДД, поскольку разворот – это маневр, а не движение.

Водитель синего автомобиля хочет повернуть налево. Согласно пункту 10.4 ПДД, для выполнения поворота в направлении главной дороги водитель должен занять соответствующую крайнюю полосу. Поэтому при повороте налево с правой полосы водитель синего авто нарушит правила.

Водитель желтого авто собирается повернуть направо и может сделать это без нарушений ПДД, дав дорогу другим участникам движения.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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