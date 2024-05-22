Шкіра буде сяючою навіть після 50: лайфхаки для 'зрілих красунь'

З віком наша шкіра втрачає еластичність, з'являються зморшки, а колір обличчя стає тьмяним. Але не варто впадати у відчай.

Доктор Ганна Чакон, дерматолог, і доктор Еммануель Лукас, фахівець зі здоров'я шкіри, поділилися з виданням She Finds секретами сяючої шкіри після 50 років.

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Авокадо – суперфуд для краси

"Авокадо – це чудовий суперфуд для сяючої шкіри", – переконана доктор Чакон. Завдяки своїм корисним жирам та вітаміну Е, авокадо захищає шкіру від сонячних променів та стимулює вироблення колагену. Щодня з'їдайте від половини до цілого авокадо, додаючи його до салатів, бутербродів або готуючи з нього гуакамоле. Також можна використовувати масло авокадо для приготування їжі та догляду за шкірою.

Яєчні білки – джерело молодості

Яєчні білки – це натуральне джерело білка та амінокислот, необхідних для здоров'я шкіри та синтезу колагену. За словами доктора Чакона, вони допомагають зменшити зморшки та тонкі лінії. Вона рекомендує вживати до 7 яєць на тиждень, при цьому можна відмовитися від жовтків, щоб отримати альтернативу без холестерину.

Помідори: смачно та корисно

Доступні та смачні помідори – це ще один спосіб зміцнити здоров'я шкіри. Вони багаті на бета-каротин та вітамін С, які стимулюють вироблення колагену. Особливу увагу доктор Чакон звертає на лікопін – пігмент, що міститься в помідорах, який захищає шкіру від сонця та подвоює вироблення колагену. Додайте помідори до своїх салатів, супів, соусів, щоб отримати щоденну дозу вітамінів та мінералів.

Чорниця: захист від старіння

Хоча зморшки – неминуча частина старіння, чорниця допоможе зберегти молодість. Вона багата на антиоксиданти, які захищають шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища та запалень. Крім того, чорниця містить вітаміни А та С, які стимулюють синтез колагену та борються з його руйнуванням, стверджує доктор Лукас.

Фахівці радять пити багато води, щоб зволожити шкіру зсередини. Використовуйте сонцезахисний крем з SPF 30 або вище щодня, щоб захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Регулярно очищайте та зволожуйте шкіру. Дотримуйтеся здорового способу життя: добре висипайтеся, правильно харчуйтеся та займайтеся спортом.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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