Кожа будет сияющей даже после 50: лайфхаки для 'зрелых красавиц'

С возрастом наша кожа теряет эластичность, появляются морщинки, а цвет лица становится тусклым. Но не стоит отчаиваться.

Доктор Анна Чакон, дерматолог, и доктор Эммануэль Лукас, специалист по здоровью кожи, поделились с изданием She Finds секретами сияющей кожи после 50 лет.

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Авокадо – суперфуд для красоты

"Авокадо – это отличный суперфуд для сияющей кожи", – убеждена доктор Чакон. Благодаря своим полезным жирам и витамину Е, авокадо защищает кожу от солнечных лучей и стимулирует выработку коллагена. Ежедневно съедайте от половины до целого авокадо, добавляя его в салаты, бутерброды или готовя из него гуакамоле. Также можно использовать масло авокадо для приготовления пищи и ухода за кожей.

Яичные белки – источник молодости

Яичные белки – это натуральный источник белка и аминокислот, необходимых для здоровья и синтеза коллагена. По словам доктора Чакона, они помогают снизить морщины и тонкие линии. Она рекомендует принимать до 7 яиц в неделю, при этом можно отказаться от желтков, чтобы получить альтернативу без холестерина.

Помидоры: вкусно и полезно

Доступные и вкусные помидоры – это еще один способ укрепить здоровье кожи. Они богаты бета-каротином и витамином С, которые стимулируют выработку коллагена. Особое внимание доктор Чакон обращает на ликопин – пигмент, содержащийся в помидорах, защищающий кожу от солнца и удваивающий выработку коллагена. Добавьте помидоры в свои салаты, супы, соусы, чтобы получить ежедневную дозу витаминов и минералов.

Черника: защита от старения

Хотя морщины – неизбежная часть старения, черника поможет сберечь молодость. Она богата антиоксидантами, которые защищают кожу от вредного воздействия окружающей среды и воспалений. Кроме того, черника содержит витамины А и С, стимулирующие синтез коллагена и борющиеся с его разрушением, утверждает доктор Лукас.

Специалисты советуют пить много воды, чтобы увлажнить кожу изнутри. Используйте солнцезащитный крем SPF 30 или выше каждый день, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Регулярно очищайте и увлажняйте кожу. Соблюдайте здоровый образ жизни: хорошо высыпайтесь, правильно питайтесь и занимайтесь спортом.

Напомним, некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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