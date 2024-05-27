Кіт пісяє на ліжко: що робити та які причини

Ваша пухнаста улюблениця знову "позначила" ліжко? Це не лише неприємно, але й може бути сигналом про проблеми зі здоров'ям тварини.

РБК-Україна розкриває 10 причин, чому кішка може пісяти на ліжко, а також ділиться порадами,як відучити її від цієї шкідливої звички.

Можливі причини:

Медичні проблеми:

Сечокам'яня хвороба: утворення каменів або кристалів у сечовивідних шляхах може викликати дискомфорт та часте сечовипускання, змушуючи кішку шукати інші місця для туалету.

утворення каменів або кристалів у сечовивідних шляхах може викликати дискомфорт та часте сечовипускання, змушуючи кішку шукати інші місця для туалету. Інфекції сечовивідних шляхів: запалення сечового міхура через бактеріальну інфекцію може призводити до подібних проблем.

запалення сечового міхура через бактеріальну інфекцію може призводити до подібних проблем. Пухлини сечового міхура: хоч і рідко, але пухлини можуть стати причиною частого сечовипускання та дискомфорту, спонукаючи кішку шукати м'які місця для туалету.

хоч і рідко, але пухлини можуть стати причиною частого сечовипускання та дискомфорту, спонукаючи кішку шукати м'які місця для туалету. Хвороби нирок: порушення функції нирок може призводити до рясного сечовипускання через нездатність концентрувати сечу.

порушення функції нирок може призводити до рясного сечовипускання через нездатність концентрувати сечу. Цукровий діабет: неконтрольований рівень цукру в крові може викликати посилену спрагу та сечовипускання.

неконтрольований рівень цукру в крові може викликати посилену спрагу та сечовипускання. Артрит: у літніх кішок артрит може ускладнювати користування лотком, змушуючи шукати зручніші місця.

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Психологічні причини:

Стрес та тривога: переїзд, зміни вдома, втрата члена сім'ї - все це може стати причиною стресу у кішки, що проявляється, в тому числі, нечистоплотністю.

переїзд, зміни вдома, втрата члена сім'ї - все це може стати причиною стресу у кішки, що проявляється, в тому числі, нечистоплотністю. Незручний лоток: невідповідний розмір, бруд, неприємний запах - все це може змусити кішку шукати інше місце для туалету.

невідповідний розмір, бруд, неприємний запах - все це може змусити кішку шукати інше місце для туалету. Вікові зміни: у літніх кішок може розвиватися когнітивна дисфункція, що призводить до забуття місця розташування лотка.

Фізіологічні причини:

Нетримання сечі: проблеми з утриманням сечі можуть бути наслідком травм, неврологічних розладів або інших захворювань сечовивідної системи.

Що робити?

Зверніться до ветеринара: першочергово важливо виключити медичні причини проблеми. Ветеринар проведе обстеження, поставить діагноз та призначить лікування.

першочергово важливо виключити медичні причини проблеми. Ветеринар проведе обстеження, поставить діагноз та призначить лікування. Створіть комфортні умови: забезпечте кішці чистий та зручний лоток у спокійному місці.

забезпечте кішці чистий та зручний лоток у спокійному місці. Проявіть терпіння та розуміння: відучити кішку від шкідливої звички не завжди просто, але з любов'ю та увагою ви зможете подолати цю проблему.

Пам'ятайте: покарання кішки за калюжу на ліжку не вирішить проблему, а лише погіршить її. Важливо усунути причину нечистоплотності та створити для кішки сприятливе середовище.

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